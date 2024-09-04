Кулеба после увольнения из МИД может возглавить одно из важных посольств, - источник

В частности, речь может идти о назначении в Брюссель, где, помимо представительств Украины при ЕС и НАТО, есть и посольство Украины собственно в Королевстве Бельгия и Великом герцогстве Люксембург. Ранее даже обсуждались варианты слияния этих посольство воедино, в рамках оптимизации.

"Но сейчас, с учетом нашей интеграции в ЕС и НАТО это направление надо будет серьезно усилить", - сказал один из собеседников РБК-Украина.

Между тем информагентство Bloomberg обратило внимание, что Кулеба является самым молодым министром иностранных дел Украины. В 43 года он был заметным собеседником госсекретаря США Энтони Блинкена и других министров иностранных дел НАТО. Издание со ссылкой на неназванного собеседника, знакомого с вопросами кадровых перестановок, пишет, что теперь он сосредоточится на укреплении отношений Украины с Альянсом, поскольку она стремится к членству в НАТО.

Напомним, что вчера Дмитрий Кулеба написал заявление об увольненни с должности министра иностранных дел. По информации источников РБК-Украина, главой МИД вместо него будет назначен его заместитель Андрей Сибига.

Что известно о Дмитрии Кулебе