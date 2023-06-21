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Кулеба після зустрічі з главою МЗС Австрії: зробить цінний внесок у розмінування

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з Австрійським колегою Александером Шалленбергом. Зокрема обговорили питання щодо розмінування українських територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства закордонних справ України.

"Австрія зробить цінний внесок у розмінування", - заявив український міністр.

Він також повідомив, що під час перемовин вони обговорили:

  • економічну співпрацю,
  • торгівлю,
  • страхування,
  • та збільшення гуманітарної підтримки.

Конференція у Лондоні

Нині у Британії проходить Конференція з відновлення України. Метою якої є залучення міжнародних інвестицій для відновлення країни після російського вторгнення.

Вчора Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів зустріч з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. В Лондоні вони обговорили кроки щодо зміцнення контрнаступу ЗСУ.

Сьогодні ж український міністр вже встиг зустрітись з французькою колегою Катрін Колонною. Кулеба подякував їй за відкритість Парижу до амбітних результатів саміту НАТО.

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