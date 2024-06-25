Кулеба: Після переговорів Україна буде на відстані трьох кроків від членства в ЄС

Нагадаємо, днями раніше Дмитро Кулеба заявив, що Україна встановила рекорд на шляху від заявки на членство до ЄС до початку переговорів. Шлях тривалістю трохи більше двох років - був швидшим, ніж у будь-якої країни-кандидата в історії.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Україна готова до участі Росії у другому Саміті миру, але не хоче прямих контактів з РФ. Дмитро Кулеба допустив формат участі, як під час Чорноморської зернової ініціативи.

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