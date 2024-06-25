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Кулеба: Після переговорів Україна буде на відстані трьох кроків від членства в ЄС

Фото: очільник МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, колаж РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Після завершення переговорів про вступ до ЄС Україна буде в трьох кроках до повноправного членства в Європейському союзі.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає РБК-Україна з посиланням на Telegram МЗС України.

За його словами, цими трьома кроками будуть:

  1. висновок Європейської комісії про успішне завершення переговорів та досягнення Україною відповідності критеріям вступу;
  2. рішення про підписання Угоди про вступ України до Європейського союзу;
  3. ратифікація угоди парламентами держав-членів ЄС і набуття Україною повноправного членства в Євросоюзі.

Також Дмитро Кулеба наголосив, що вступ України до ЄС буде подією глобального значення для Європи.

"Завтра буде інавгураційна частина, потім будуть шість кластерів переговорів, які будуть відкриватися та закриватися, це вже будуть фахівці у відповідних галузях працювати та приводити законодавство України у відповідність до стандартів ЄС", - підкреслив очільник МЗС України.

Нагадаємо, днями раніше Дмитро Кулеба заявив, що Україна встановила рекорд на шляху від заявки на членство до ЄС до початку переговорів. Шлях тривалістю трохи більше двох років - був швидшим, ніж у будь-якої країни-кандидата в історії.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Україна готова до участі Росії у другому Саміті миру, але не хоче прямих контактів з РФ. Дмитро Кулеба допустив формат участі, як під час Чорноморської зернової ініціативи.

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