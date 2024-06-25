RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кулеба: После переговоров Украина будет на расстоянии трех шагов от членства в ЕС

Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, коллаж РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

После завершения переговоров о вступлении в ЕС Украина будет в трех шагах к полноправному членству в Европейском союзе.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram МИД Украины.

По его словам, этими тремя шагами будут:

  1. заключение Европейской комиссии об успешном завершении переговоров и достижении Украиной соответствия критериям вступления;
  2. решение о подписании Соглашения о вступлении Украины в Европейский союз;
  3. ратификация соглашения парламентами государств-членов ЕС и обретение Украиной полноправного членства в Евросоюзе.

Также Дмитрий Кулеба подчеркнул, что вступление Украины в ЕС станет событием глобального значения для Европы.

"Завтра будет инаугурационная часть, потом будут шесть кластеров переговоров, которые будут открываться и закрываться, это уже будут специалисты в соответствующих отраслях работать и приводить законодательство Украины в соответствие со стандартами ЕС", - подчеркнул глава МИД Украины.

Напомним, на днях ранее Дмитрий Кулеба заявил, что Украина установила рекорд по пути от заявки на членство в ЕС до начала переговоров. Путь продолжительностью чуть более двух лет – был быстрее, чем у любой страны-кандидата в истории.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Украина готова к участию России во втором Саммите мира, но не хочет прямых контактов с РФ. Дмитрий Кулеба допустил формат участия как во время Черноморской зерновой инициативы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз