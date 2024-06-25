Кулеба: После переговоров Украина будет на расстоянии трех шагов от членства в ЕС

Напомним, на днях ранее Дмитрий Кулеба заявил, что Украина установила рекорд по пути от заявки на членство в ЕС до начала переговоров. Путь продолжительностью чуть более двух лет – был быстрее, чем у любой страны-кандидата в истории.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Украина готова к участию России во втором Саммите мира, но не хочет прямых контактов с РФ. Дмитрий Кулеба допустил формат участия как во время Черноморской зерновой инициативы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.