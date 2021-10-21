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Кулеба: перспектива членства в ЕС для Украины усилит региональную стабильность

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Киев, Четверг 21 октября 2021 13:33
Кулеба: перспектива членства в ЕС для Украины усилит региональную стабильность Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Предоставление Украине перспективы вступления в Евросоюзе станет трансформационной силой для нашей страны. И укрепит региональную стабильность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на речь министра иностарнных дел Украины Дмитрия Кулебы на 4-м Association Exchange Forum с участием экспертов и представителей правительств Ассоциированного трио в Киеве.

"Мы воплощаем амбициозные реформы в сложных обстоятельствах. Но преданность этим усилиям требует наличия четкой цели. Поэтому наше ключевое ожидание от ЕС - предоставление Украине европейской перспективы ", - заявил он.

По его мнение, для ЕС такое решение требует только политической воли, а не институциональных обязательств, но оно способно сыграть очень важную роль.

"Во-первых, четкая европейская перспектива станет огромной мотивирующей и трансформационной силой для Украины. Во-вторых, она значительно усилит региональную стабильность в этой части Европы. В-третьих, она положит конец бессмысленным попыткам Кремля изменить европейский выбор Украины ", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский высказался о сроках вступления Украины в ЕС. По его мнению, нет смысла задавать вопросы, когда заранее знаешь ответ.

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Евросоюз Дмитрий Кулеба
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