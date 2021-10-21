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Кулеба: перспектива членства в ЄС для України посилить регіональну стабільність

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Київ, Четвер 21 жовтня 2021 13:33
Кулеба: перспектива членства в ЄС для України посилить регіональну стабільність Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Надання Україні перспективи вступу до Євросоюзу стане трансформаційною силою для нашої країни. І зміцнить регіональну стабільність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на промову міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби на 4-м Association Exchange Forum за участю експертів та представників урядів асоційованого тріо в Києві.

"Ми втілюємо амбітні реформи в складних обставинах. Але відданість цим зусиллям вимагає наявності чіткої мети. Тому наше ключове очікування від ЄС - надання Україні європейської перспективи", - заявив він.

На його думку, для ЄС таке рішення вимагає тільки політичної волі, а не інституційних зобов'язань, але воно здатне зіграти дуже важливу роль.

"По-перше, чітка європейська перспектива стане величезною мотивуючою і трансформаційною силою для України. По-друге, вона значно посилить регіональну стабільність в цій частині Європи. По-третє, вона покладе край безглуздим спробам Кремля змінити європейський вибір України", - підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський висловився про терміни вступу України до ЄС. На його думку, немає сенсу задавати питання, коли заздалегідь знаєш відповідь.

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Евросоюз Дмитро Кулеба
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