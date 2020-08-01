Кулеба про перегляд "Мінська": Україна віддана мінським угодам

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Україна працює над виконанням мінських домовленостей

Україна віддана мінським домовленостям та нормандському формату як майданчикам для врегулювання ситуації на Донбасі. Однак Україна має різні сценарії розвитку ситуації.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю виданню "Главком".

Таким чином Кулеба прокоментував заяви віце-прем'єр-міністра з реінтеграції окупованих територій Олексія Резнікова щодо перегляду "Мінська", який, на його думку, застарів.

"Засідання ТКГ, яке відбулося 22 липня, і досягнутий там результат про режим припинення вогню є якраз результатом того, що ми працюємо над виконанням "Мінська", а не над його руйнуванням, на відміну від російської сторони", - зазначив він.

Глава МЗС пояснив, що Резніков "брейнштормить" процес врегулювання ситуації на Донбасі щодо того, як рухатися далі, якщо нинішній сценарій не спрацює.

"Подібні заяви про застарілість "Мінська" треба розглядати саме в такому контексті. У нас є розуміння того, яким буде сценарій, в Олексія є бачення сценаріїв і в принципі ми маємо цілісну картинку перед очима", - додав Кулеба.

Нагадаємо, нещодавно Резніков розповів, що Україна проситиме Німеччину та Францію підтримати перегляд мінських домовленостей; при цьому Резніков хоче залишити "Мінськ" для вирішення економічних і гуманітарних питань.

Однак у Росії попереджають, що перегляд мінських домовленостей відкине назад процес врегулювання на Донбасі; у Путіна в черговий раз виступили за прямий діалог між Україною та бойовиками.