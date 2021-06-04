Кулеба о переносе ТКГ из Минска: Россия будет играть на этой истории

Ситуация в Беларуси и намерение Украины перенести переговоры Трехсторонней контактной группы (ТКГ) из Минска в другое место выгодны Российской Федерации, и она еще будет играть на этой истории. Что касается переноса ТКГ, то на него должны согласиться все стороны.

Об этом в эфире "1+1" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Мы понимаем, что Россия будет играть на этой истории. Российской Федерации в принципе выгодно все, что тормозит мирный процесс, блокирует переговоры. Безусловно, историю с возможностью для Украины или ОБСЕ приехать в Минск она будет использовать для торможения переговорного процесса", - подчеркнул Кулеба. Он добавил, что украинская сторона может предложить несколько альтернативных площадок, но на перенос должны согласиться Россия и ОБСЕ.