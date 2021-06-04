UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Кулеба о переносе ТКГ из Минска: Россия будет играть на этой истории

Автор: РБК-Украина

Ситуация в Беларуси и намерение Украины перенести переговоры Трехсторонней контактной группы (ТКГ) из Минска в другое место выгодны Российской Федерации, и она еще будет играть на этой истории. Что касается переноса ТКГ, то на него должны согласиться все стороны.

Об этом в эфире "1+1" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Мы понимаем, что Россия будет играть на этой истории. Российской Федерации в принципе выгодно все, что тормозит мирный процесс, блокирует переговоры. Безусловно, историю с возможностью для Украины или ОБСЕ приехать в Минск она будет использовать для торможения переговорного процесса", - подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что украинская сторона может предложить несколько альтернативных площадок, но на перенос должны согласиться Россия и ОБСЕ.

Напомним, ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что перенос переговоров из Беларуси позволил бы изменить их формат. По его мнению, переговорный процесс в ТКГ мог бы выйти на уровень должностных лиц.

До этого он говорил, что переговоры можно было бы перенести в Финляндию или Швейцарию, но министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на это, что решать вопросы о переносе предстоит не Кравчуку.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины МинскДмитрий КулебаКонтактная группа