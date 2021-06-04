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Кулеба о переносе ТКГ из Минска: Россия будет играть на этой истории

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Киев, Пятница 04 июня 2021 11:33
Кулеба о переносе ТКГ из Минска: Россия будет играть на этой истории Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

Ситуация в Беларуси и намерение Украины перенести переговоры Трехсторонней контактной группы (ТКГ) из Минска в другое место выгодны Российской Федерации, и она еще будет играть на этой истории. Что касается переноса ТКГ, то на него должны согласиться все стороны.

Об этом в эфире "1+1" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Мы понимаем, что Россия будет играть на этой истории. Российской Федерации в принципе выгодно все, что тормозит мирный процесс, блокирует переговоры. Безусловно, историю с возможностью для Украины или ОБСЕ приехать в Минск она будет использовать для торможения переговорного процесса", - подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что украинская сторона может предложить несколько альтернативных площадок, но на перенос должны согласиться Россия и ОБСЕ.

Напомним, ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что перенос переговоров из Беларуси позволил бы изменить их формат. По его мнению, переговорный процесс в ТКГ мог бы выйти на уровень должностных лиц.

До этого он говорил, что переговоры можно было бы перенести в Финляндию или Швейцарию, но министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на это, что решать вопросы о переносе предстоит не Кравчуку.

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