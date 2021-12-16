ru ua
Чт, 16 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кулеба переговорит с чиновницей Госдепартамента США о ее визите в Москву

Новина українською →
Украина, Четверг 16 декабря 2021 23:15
Кулеба переговорит с чиновницей Госдепартамента США о ее визите в Москву Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Скороход

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба должен провести разговор с высокопоставленной чиновницей Госдепартамента США. Речь идет о Караль Донтфрид, которая уже консультировалась с Украиной перед ее визитом в Москву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Дмитрия Кулебы в эфире передачи "Право на власть".

По словам Кулебы, речь пойдет о результатах визита американской чиновницы в Москву.

"Мы сейчас перенесли немного разговор. Я имею переговоры с Караль Донфрид, которая консультировалась с Украиной перед ее визитом в Москву. Сейчас должны проговорить результаты ее визита", - сказал Кулеба.

Он добавил, что такая практика еще раз свидетельствует о том, что работает правило "ничего об Украине без Украины".

"Это четкое свидетельство того, что правило "ничего об Украине без Украины" работает и наши американские коллеги строго его соблюдают", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, что США призвали РФ освободить всех заключенных украинцев и прекратить конфликт на Донбассе. Об этом отметило посольство.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Украина
NEWS
Еще один банк начал начислять тысячу за вакцинацию
Еще один банк начал начислять тысячу за вакцинацию
DAILY
Сбережения на старость. Какой будет накопительная пенсия и кому заплатят больше
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Сбережения на старость. Какой будет накопительная пенсия и кому заплатят больше