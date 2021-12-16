Кулеба переговорит с чиновницей Госдепартамента США о ее визите в Москву
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба должен провести разговор с высокопоставленной чиновницей Госдепартамента США. Речь идет о Караль Донтфрид, которая уже консультировалась с Украиной перед ее визитом в Москву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Дмитрия Кулебы в эфире передачи "Право на власть".
По словам Кулебы, речь пойдет о результатах визита американской чиновницы в Москву.
"Мы сейчас перенесли немного разговор. Я имею переговоры с Караль Донфрид, которая консультировалась с Украиной перед ее визитом в Москву. Сейчас должны проговорить результаты ее визита", - сказал Кулеба.
Он добавил, что такая практика еще раз свидетельствует о том, что работает правило "ничего об Украине без Украины".
"Это четкое свидетельство того, что правило "ничего об Украине без Украины" работает и наши американские коллеги строго его соблюдают", - подчеркнул Кулеба.
Напомним, что США призвали РФ освободить всех заключенных украинцев и прекратить конфликт на Донбассе. Об этом отметило посольство.