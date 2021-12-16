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Кулеба переговорить з чиновницею Держдепартаменту США про її візит до Москви

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Україна, Четвер 16 грудня 2021 23:15
Кулеба переговорить з чиновницею Держдепартаменту США про її візит до Москви Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталья Скороход

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба має провести розмову з високопоставленою чиновницею Держдепартаменту США. Йдеться про Караль Донтфрід, яка вже консультувалася з Україною перед її візитом в Москву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дмитра Кулеби в ефірі передачі "Право на владу".

За словами Кулеби, мова піде про результати візиту американської чиновниці до Москви.

"Ми зараз перенесли трохи розмову. Я маю переговори з Караль Донфрід, яка консультувалася з Україною перед її візитом в Москву. Зараз маємо проговорити результати її візиту", - сказав Кулеба.

Він додав, що така практика ще раз свідчить про те, що працює правило "нічого про Україну без України".

"Це чітке свідчення того, що правило "нічого про Україну без України" працює і наші американські колеги чітко його дотримуються", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, що США закликали РФ звільнити всіх ув'язнених українців та припинити конфлікт на Донбасі. Про це наголосило посольство.

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