Кулеба о переговорах в ТКГ: процесс кажется театром абсурда

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался о переговорах в формате Трехсторонней контактной группы по Донбассу. По его словам, переговорный процесс превратился в "театр абсурда".

Как отметил Кулеба, он хотел бы, чтобы процесс дипломатического урегулирования был более успешным, но Россия не желает работать на конструктивный результат.

"Откровенно говоря, мне процесс консультаций ТКГ кажется театром абсурда, где все знают, что происходит, почти все решения хорошо подготовлены и лежат на столе. Но поскольку российской стороне критически не хватает политической воли для достижения мирного соглашения, все ходят кругами", - пояснил он.

Министр добавил, что Россия "завела минский процесс в болото", а Украина и представители ОБСЕ наоборот всегда стремились к конструктиву и найти выход из тупика в переговорах.