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Кулеба о переговорах с РФ: надеюсь, что посредничество Турции принесет результат

Новина українською →
Киев, Понедельник 28 марта 2022 19:59
Кулеба о переговорах с РФ: надеюсь, что посредничество Турции принесет результат Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел разговор с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Он выразил надежду, что посредничество Турции принесет результат в переговорах с Россией о войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кулебы в Twitter.

"Благодарен Турции за проведение очередного раунда мирных переговоров между Украиной и Россией. Надеюсь, что под руководством турецкого посредничества эти переговоры принесут результаты в интересах мира в Украине и нашей безопасности", - написал министр.

Новый раунд переговоров Украины и России

Напомним, завтра в турецком Стамбуле должен состояться новый раунд переговоров Украины и РФ.

Так, у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана назвали время и место встречи делегаций Украины и РФ, которая завтра должна состояться в Стамбуле.

Там заявили, что стороны начнут переговоры в 10:30 (по киевскому времени).

Вместе с тем турецкие СМИ сообщают о том, что российская переговорная группа приземлилась в Стамбуле для очередного раунда переговоров.

Подробно о том, что известно о новом раунде переговоров Украины и РФ - в материале РБК-Украина.

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