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Кулеба про переговори з РФ: сподіваюсь, що посередництво Туреччини принесе результат

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Київ, Понеділок 28 березня 2022 19:59
Кулеба про переговори з РФ: сподіваюсь, що посередництво Туреччини принесе результат Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів розмову з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу. Він висловив сподівання, що посередництво Туреччини принесе результат у переговорах з Росією щодо війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кулеби в Twitter.

"Вдячний Туреччині за проведення чергового раунду мирних переговорів між Україною та Росією. Сподіваюся, що під керівництвом турецького посередництва ці переговори принесуть результати в інтересах миру в Україні та нашої безпеки", - написав міністр.

Новий раунд переговорів України та Росії

Нагадаємо, завтра у турецькому Стамбулі має відбутися новий раунд переговорів України та РФ.

Так, у президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана назвали час і місце зустрічі делегацій України та РФ, яка завтра має відбутися в Стамбулі.

Там заявили, що сторони почнуть перемовини о 10:30 (за київським часом).

Разом з тим турецькі ЗМІ повідомляють про те, що російська переговорна група приземлилася в Стамбулі для чергового раунду переговорів.

Детально про те, що відомо про новий раунд переговорів України та РФ - у матеріалі РБК-Україна.

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