Кулеба о переговорах во Львове: от этой троицы зависит дипломатическое решение многих проблем

Кулеба, подводя итоги саммита во Львове, заявил, что никто Украину к уступкам на переговорах не склонял. Кроме того, по его словам, от решений Зеленского, Эрдогана и Гуттереша зависит дипломатическое решение многих вопросов.

"Между ними есть взаимопонимание", - заявил Кулеба.

Результатом переговоров стала координация позиций по ключевым вопросам. Лидеры обсудили "зерновой коридор", обстрелы на ЗАЭС и обмен военнопленных.

Также Кулеба заявил, что ему удалось обсудить вопрос саммита "Крымской платформа".