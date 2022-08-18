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Кулеба про переговори у Львові: від цієї трійці залежить дипломатичне рішення багатьох проблем

Фото: Дмитро Кулеба, міністр іноземних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні вірять, що розв'язання багатьох проблем залежить від скоординованості президента України Володимира Зеленського, його турецького колеги Реджепа Таїпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерреша.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку міністра іноземних справ України Дмитра Кулебу.

Кулеба, підбиваючи підсумки саміту у Львові, заявив, що ніхто Україну до поступок на переговорах не схиляв. Крім того, за його словами, від рішень Зеленського, Ердогана та Гуттереша залежить дипломатичне розв'язання багатьох питань.

"Між ними є взаєморозуміння", - заявив Кулеба.

Результатом перемовин стала координація позицій по ключовим питанням. Лідери обговорили "зерновий коридор", обстріли на ЗАЕС та обмін військовополонених.

Також Кулеба заявив, що йому вдалося обговорити питання саміту "Кримської платформа".

Нагадаємо, що Ердоган хоче посадити Україну та РФ за стіл переговорів. За його словами, війна може завершиться за столом переговорів.

Зеленський за результатом зустрічі заявив, що діалог з Росією можливий тільки в разі повного виведення окупаційних військ з української території.

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ЛьвівДмитро Кулеба