Кулеба про переговори у Львові: від цієї трійці залежить дипломатичне рішення багатьох проблем

Кулеба, підбиваючи підсумки саміту у Львові, заявив, що ніхто Україну до поступок на переговорах не схиляв. Крім того, за його словами, від рішень Зеленського, Ердогана та Гуттереша залежить дипломатичне розв'язання багатьох питань.

"Між ними є взаєморозуміння", - заявив Кулеба.

Результатом перемовин стала координація позицій по ключовим питанням. Лідери обговорили "зерновий коридор", обстріли на ЗАЕС та обмін військовополонених.

Також Кулеба заявив, що йому вдалося обговорити питання саміту "Кримської платформа".