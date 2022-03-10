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Кулеба о переговорах с Лавровым: когда РФ будет готова к разговору, я буду готов продолжить

Автор: Наталья Юрченко

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. Он заявил, что готов продолжить разговор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Кулебы.

"Надеюсь, что формат будет иметь продолжение. Я готов к нему. Все, что нам нужно, – это разговор серьезный, предметный, когда РФ будет готова к такому разговору, я тоже буду готов его продолжить", - заявил Кулеба.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не сможет прекратиться войну, если этого не захочет Россия.

В то же время Сергей Лавров подчеркнул, что РФ не нападала на Украину.

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