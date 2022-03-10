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Кулеба про переговори з Лавровим: коли РФ буде готова до розмови, я буду готовий продовжити

Автор: Наталія Юрченко

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував розмову з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Він заявив, що готовий продовжити розмову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Кулеби.

"Сподіваюся, що формат матиме продовження. Я готовий до нього. Все, що нам потрібно, – це розмова серйозна, предметна, коли РФ буде готова до такої розмови, я теж буду готовий її продовжити", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не зможе припинитися війну, якщо цього не захоче Росія.

У той же час Сергій Лавров підкреслив, що РФ не нападала на Україну.

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