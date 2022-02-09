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Украина занимает сильную позицию в переговорах по конфликту с Россией, - Кулеба

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Киев, Среда 09 февраля 2022 18:38
Украина занимает сильную позицию в переговорах по конфликту с Россией, - Кулеба Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что на переговорах с партнерами по урегулированию конфликта с Россией у Украины сильная позиция. Он добавил, что в ходе своего визита президента Франции Эммануэля Макрона украинскую сторону ни к чему не принуждали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Дмитрия Кулебы.

"Украина никогда не пересечет свои "красные линии". Нам ничего не навязывали (во время визита Макрона - ред.), ни к чему не принуждали. Состоялся обмен мнениями о том, что сделать, чтобы разблокировать (переговорный - ред.) процесс", - сказал Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что дипломатия - это искусство компромиссов. Однако, по его словам, соглашений по вопросам, пересекающим "красные линии" Украины, не будет.

"Давайте прекратим относиться к себе как к жертве. У нас сейчас сильная позиция, мы на переговорах находимся в сильной позиции", - добавил Кулеба.

Напомним, ранее глава МИД назвал "красные линии" на переговорах с Россией по Донбассу.

Отметим, Россия активно использует минский и нормандский форматы переговоров по Донбассу для раскачки ситуации в Украине. Подробнее о том, как это происходит - подробнее в материале РБК-Украина.

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МИД Украины Дмитрий Кулеба
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