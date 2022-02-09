Украина занимает сильную позицию в переговорах по конфликту с Россией, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что на переговорах с партнерами по урегулированию конфликта с Россией у Украины сильная позиция. Он добавил, что в ходе своего визита президента Франции Эммануэля Макрона украинскую сторону ни к чему не принуждали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Дмитрия Кулебы.

"Украина никогда не пересечет свои "красные линии". Нам ничего не навязывали (во время визита Макрона - ред.), ни к чему не принуждали. Состоялся обмен мнениями о том, что сделать, чтобы разблокировать (переговорный - ред.) процесс", - сказал Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что дипломатия - это искусство компромиссов. Однако, по его словам, соглашений по вопросам, пересекающим "красные линии" Украины, не будет.

"Давайте прекратим относиться к себе как к жертве. У нас сейчас сильная позиция, мы на переговорах находимся в сильной позиции", - добавил Кулеба.