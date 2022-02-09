Україна займає сильну позицію у переговорах щодо конфлікту з Росією, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що на переговорах із партнерами щодо врегулювання конфлікту з Росією в України сильна позиція. Він додав, що в ході свого візиту президента Франції Еммануеля Макрона українську сторону ні до чого не примушували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Дмитра Кулеби.

"Україна ніколи не перетне свої "червоні лінії". Нам нічого не нав'язували (під час візиту Макрона - ред.), ні до чого не примушували. Відбувся обмін думками про те, що зробити, щоб розблокувати (переговорний - ред.) процес", - сказав Кулеба.

Глава МЗС підкреслив, що дипломатія - це мистецтво компромісів. Однак, за його словами, угод з питань, що перетинають "червоні лінії" України, не буде.

"Давайте припинимо ставитися до себе як до жертви. У нас зараз сильна позиція, ми на переговорах знаходимося в сильній позиції", - додав Кулеба.