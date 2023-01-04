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Кулеба про передачу Україні танків та бронетехніки: дипломатична команда працює над цим

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Київ, Середа 04 січня 2023 11:57
Кулеба про передачу Україні танків та бронетехніки: дипломатична команда працює над цим Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна продовжує вести дипломатичну роботу з партнерами щодо постачань важкого озброєння. Мова йде про танки та іншу броньовану техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу під час брифінгу.

"Зараз президент Зеленський та вся його дипломатична команда інтенсивно працює над новими рішеннями щодо постачання нових типів західної зброї. Йдеться насамперед про постачання танків західного зразка та іншої бронетехніки. Я не маю сумнівів, що незабаром українське військо матиме додаткову броневу та вогневу міць", - зазначив міністр.

За його словами, військові потреби України поділяють на дві групи. Перша - це сучасні зразки протиповітряної та протиракетної оборони, а також боєприпасів до них. Мова йде про системи Patriot, IRIS-T, NASAMS, Crotale, зенітних установок Vulcan та Gepard, ПЗРК Stinger.

Другою важливою групою є танки, артилерійські системи та боєприпаси різних калібрів до них.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба заявив, що підготовка до передачі Україні додаткових систем ППО Patriot вже розпочалася.

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