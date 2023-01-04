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Кулеба о передаче Украине танков и бронетехники: дипломатическая команда работает над этим

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Киев, Среда 04 января 2023 11:57
Кулеба о передаче Украине танков и бронетехники: дипломатическая команда работает над этим Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина продолжает вести дипломатическую работу с партнерами по поставкам тяжелого вооружения. Речь идет о танках и другой бронированной технике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу на брифинге.

"Сейчас президент Зеленский и вся его дипломатическая команда интенсивно работает над новыми решениями по поставкам новых типов западного оружия. Речь идет прежде всего о поставках танков западного образца и другой бронетехники. Я не сомневаюсь, что вскоре украинское войско будет иметь дополнительную броневую и огневую мощь", - отметил министр.

По его словам, военные нужды Украины делятся на две группы. Первая - это современные образцы противовоздушной и противоракетной обороны, а также боеприпасов к ним. Речь идет о системах Patriot, IRIS-T, NASAMS, Crotale, зенитных установках Vulcan и Gepard, ПЗРК Stinger.

Второй важной группой являются танки, артиллерийские системы и боеприпасы разных калибров к ним.

Напомним, Дмитрий Кулеба заявил, что подготовка к передаче Украине дополнительных систем ПВО Patriot уже началась.

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