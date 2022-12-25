Кулеба: передача Україні всієї необхідної зброї - питання часу

Україна отримає всю потрібну зброю від партнерів, оскільки це питання часу і ніяких табу тут немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в ефірі телемарафону.

"Моє враження таке. Якщо підсумувати всі закулісні розмови, не тільки у Вашингтоні, а й в інших країнах, то висновок такий: вся необхідна зброя буде, це лише питання часу", - зазначив міністр.

Кулеба також підкреслив, що існує низка психологічних, політичних та логістичних причин, чому партнери не можуть поставити Україні всю необхідну зброю одразу.

"Але з цими всіма причинами треба працювати, і ми працюватимемо. Це не тільки питання небажання. Постачання будь-якої зброї - це дуже складна технічна та логістична операція, ми займаємося разом з колегами з інших відомств усіма цими деталями", - наголосив глава МЗС.

За словами міністра, він вважає, що жодних табу у партнерів України щодо постачання зброї немає. І передача Patriot є найкращим доказом цього.