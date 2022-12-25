Кулеба: передача Украине всего необходимого оружия - вопрос времени

Украина получит все необходимое оружие от партнеров, поскольку это вопрос времени и никаких табу здесь нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в эфире телемарафона.

"Мое впечатление такое. Если подытожить все закулисные разговоры, не только в Вашингтоне, но и в других странах, то вывод таков: все необходимое оружие будет, это лишь вопрос времени", - отметил министр.

Кулеба также подчеркнул, что существует ряд психологических, политических и логистических причин, почему партнеры не могут поставить Украине все необходимое оружие сразу.

"Но с этими всеми причинами надо работать, и мы будем работать. Это не только вопрос нежелания. Поставка любого оружия - это очень сложная техническая и логистическая операция, мы занимаемся вместе с коллегами из других ведомств всеми этими деталями", - подчеркнул глава МИД.

По словам министра, он считает, что никаких табу у партнеров Украины в вопросе поставок оружия нет. И передача Patriot является лучшим тому доказательством.