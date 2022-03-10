Кулеба перед переговорами с Лавровым провел встречу с главой МИД Турции

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба утром в четверг, 10 марта, провел встречу с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Встреча политиков состоялась перед переговорами Кулебы с главой российской МИД Сергеем Лавровым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Турции в Twitter .

"Перед трехсторонней встречей у нас состоялась двусторонняя встреча с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой", - отметил Мевлют Чавушоглу.

Напомним, сегодня в турецкой Анталье пройдут переговоры Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова. Это первые переговоры с начала войны в Украине на уровне Министерств иностранных дел.

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