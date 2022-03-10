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Кулеба перед переговорами з Лавровим провів зустріч з главою МЗС Туреччини

Автор: Наталія Юрченко

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вранці в четвер, 10 березня, провів зустріч з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу. Зустріч політиків відбулася перед переговорами Кулеби з главою російського МЗС Сергієм Лавровим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Туреччини в Twitter.

"Перед тристоронньою зустріччю у нас відбулася двостороння зустріч з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою", - зазначив Мевлют Чавушоглу.

Нагадаємо, сьогодні у турецькій Анталії пройдуть переговори Дмитра Кулеби і Сергія Лаврова. Це перші переговори з початку війни в Україні на рівні Міністерств закордонних справ.

Відзначимо, про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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