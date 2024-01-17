Кулеба озвучив крайні терміни схвалення у США допомоги Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Конгрес США схвалить фінансову допомогу для України вже в кінці січня.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час виступу у Давосі.

"Тут питання не йде, чи давати, чи не давати допомогу Україні. Зараз дискусія йде стосовно кордонів (американських - ред.). Але вже кінець січня, йде війна, треба приймати рішення", - заявив Кулеба.

За його словами, кінець січня є крайнім терміном для схвалення рішення.

"Кінець січня (крайній термін для рішення - ред.). Це нам кажуть американські партнери. Вони всі оптимістично ставляться до результату. Вони кажуть, що (в затягуванні рішення - ред.) винна ситуація на кордоні", - сказав міністр.

Допомога Україні від США та ЄС

Кілька місяців тому президент США Джо Байден запросив у Конгресу виділити понад 100 млрд доларів на потреби нацбезпеки. У пакеті передбачено понад 60 млрд доларів нового фінансування для допомоги Україні.

Республіканці в Конгресі відмовилися підтримувати подібну ініціативу. Вони вимагають, щоб до пакета внесли більш жорсткі заходи з охорони кордону з Мексикою.

Таким чином, уже понад місяць у Конгресі намагаються домовитися про такі заходи, щоб схвалити пакет. А 12 січня стало відомо, що допомогу Україні від Сполучених Штатів призупинено до схвалення Конгресом нового фінансування.

Також прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокував ініціативу ЄС, яка передбачає виділення 50 млрд євро для України.

При цьому The Financial Times з посиланням на джерела повідомляло, що Єврокомісія готова поступитися деяким вимогам Угорщини, щоб схвалити це рішення.

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