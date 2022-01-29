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Кулеба озвучил дипломатическую стратегию для противодействия агрессии РФ

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Суббота 29 января 2022 20:54
Кулеба озвучил дипломатическую стратегию для противодействия агрессии РФ Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что у Украины есть продуманная дипломатическая стратегия для противодействия российской агрессии. По его словам, Украина инициировала разработку комплексного пакета по сдерживанию РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "НВ".

"Мы еще в ноябре инициировали разработку комплексного пакета сдерживания России, в который вошли три уровня: активная дипломатия, жесткие экономические санкции против РФ, углубленное оборонное сотрудничество с нашим государством. Сейчас в эту триаду добавлен новый элемент - помощь для сохранения экономической и финансовой стабильности государства", - заявил он.

По словам министра, украинские дипломаты провели сотни часов переговоров для воплощения пакета против агрессии РФ.

"Результаты все видят. Число самолетов с "аргументами" на усиление Вооруженных сил Украины от наших союзников. Согласование между США, Великобританией, Канадой и ЕС является ключевым параметром санкционного пакета", - добавил Кулеба.

Он также сообщил, что ранее в мире боялись заводить разговор об отключении России от SWIFT.

"Сейчас об этом продолжаются острые прения. Хотя, по нашему мнению, здесь не о чем дискутировать", - добавил министр.

Напомним, ранее Кулеба назвал четыре направления сдерживания РФ на фоне угрозы вторжения в Украину.

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