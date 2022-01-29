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Кулеба озвучив дипломатичну стратегію для протидії агресії РФ

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Субота 29 січня 2022 20:54
Кулеба озвучив дипломатичну стратегію для протидії агресії РФ Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що в України є продумана дипломатична стратегія для протидії російській агресії. За його словами, Україна ініціювала розробку комплексного пакету зі стримування РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "НВ".

"Ми ще в листопаді ініціювали розробку комплексного пакета стримування Росії, до якого увійшли три рівні: активна дипломатія, жорсткі економічні санкції проти РФ, поглиблене оборонне співробітництво з нашою державою. Зараз в цю тріаду доданий новий елемент-допомога для збереження економічної та фінансової стабільності держави", - заявив він.

За словами міністра, українські дипломати провели сотні годин переговорів для втілення пакету проти агресії РФ.

"Результати все бачать. Число літаків з "аргументами" на посилення Збройних сил України від наших союзників. Узгодження між США, Великобританією, Канадою та ЄС є ключовим параметром санкційного пакета", - додав Кулеба.

Він також повідомив, що раніше в світі боялися заводити розмову про відключення Росії від SWIFT.

"Зараз про це тривають гострі дебати. Хоча, на нашу думку, тут нема про що дискутувати", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше Кулеба назвав чотири напрямки стримування РФ на тлі загрози вторгнення в Україну.

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Дмитро Кулеба Вторгнення Росії до України
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