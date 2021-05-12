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Госдеп заявил о высокой напряженности на границе РФ и Украины

Новина українською → США, Украина, Среда 12 мая 2021 00:11
Госдеп заявил о высокой напряженности на границе РФ и Украины Фото: представитель Госдепа США Нед Прайс. (flickr.com/statephotos)
Автор: Даша Харченко

На Востоке Украины не снизилась напряженность. Россия не отвела войска, а провела лишь передислокацию отдельных сил.

Об этом заявил спикер Государственного департамента США Нед Прайс.

Он подчеркнул, что Россия сохраняет большое количество сил вдоль границы.

"Несмотря на то, что мы видели сообщения об отводе российских войск, мы можем подтвердить, что только часть сил РФ была передислоцирована. Напряженность остается высокой", - отметил спикер.

Он подчеркнул, что концентрация российских войск на границе остается крупнейшей со времен российского вторжения в Украину в 2014 году.

"Это продолжает вызывать беспокойство", - добавил Райс.

Он отметил, что американская сторона активно поднимает эту тему в переговорах с союзниками и партнерами.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни украинская, ни российская стороны никто не готовы к полномасштабной войне. По его словам, если Россия пойдет на эскалацию, может начаться новая мировая война.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что, по словам Зеленского, на Донбассе значительно уменьшились выстрелы. Он отметил, что снайперские прицельные выстрелы почти ушли в прошлое.

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