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Кулеба ответил на шантаж РФ касательно санкций: сначала посетите могилы украинских детей

Новина українською →
Киев, Среда 25 мая 2022 17:10
Кулеба ответил на шантаж РФ касательно санкций: сначала посетите могилы украинских детей Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия пытается шантажировать Украину и другие государства продовольственным кризисом, который произошел из-за блокады портов. Однако политики не должны поддаваться на провокации агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в Twitter.

По его словам, заявления России о коридоре для экспорта украинского продовольствия являются попыткой обойти болезненные санкции.

"Любой иностранный политик или чиновник, который может подумать о принятии этой игры, должен сначала посетить могилы убитых украинских детей и поговорить с их родителями", - отметил Кулеба.

Напомним, в МИД России заявили, что откроют гуманитарный коридор для экспорта украинского зерна и других продуктов, если Запад отменит санкции.

В Офисе президента сказали, что такие заявления РФ подтверждают серьезное влияние санкций на ее экономику.

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Дмитрий Кулеба Санкции против России Российская Федерация
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