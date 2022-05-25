Кулеба відповів на шантаж РФ щодо санкцій: спочатку відвідайте могили українських дітей

Росія намагається шантажувати Україну та інші держави продовольчою кризою, яка сталася через блокаду портів. Проте політики не повинні піддаватися на провокації агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу в Twitter.