Кулеба відповів Лаврову на заяви про Кримський саміт: задоволений цією нервовою реакцією

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на різкі заяви голови МЗС Росії Сергія Лаврова про Кримську платформу. Він назвав це нервовою реакцією.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на слова міністра на брифінгу .

Кулеба також зазначив, що Лавров вчора незаконно відвідав окупований Крим.

"Там він зробив низку заяв про Кримську платформу, назвав її "шабашем". Я не буду приховувати, задоволений цією нервовою реакцією. Як казав Магатма Ґанді, спочатку вони вас ігнорують, потім з вас сміються, потім з вами боряться і потім ви перемагаєте", - сказав він.

Онлайн-брифінг міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби про актуальні питання зовнішньої політики України Posted by Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine on Friday, August 13, 2021

Міністр закордонних справ України повідомив, що Росія пройшла перші дві стадії і перебуває на третій.

"І четверта стадія буде. Це буде стадія української перемоги та деокупація Криму", - зазначив він.