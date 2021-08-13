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Кулеба відповів Лаврову на заяви про Кримський саміт: задоволений цією нервовою реакцією

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Київ, П'ятниця 13 серпня 2021 10:55
Кулеба відповів Лаврову на заяви про Кримський саміт: задоволений цією нервовою реакцією Фото: голова МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на різкі заяви голови МЗС Росії Сергія Лаврова про Кримську платформу. Він назвав це нервовою реакцією.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова міністра на брифінгу.

Кулеба також зазначив, що Лавров вчора незаконно відвідав окупований Крим.

"Там він зробив низку заяв про Кримську платформу, назвав її "шабашем". Я не буду приховувати, задоволений цією нервовою реакцією. Як казав Магатма Ґанді, спочатку вони вас ігнорують, потім з вас сміються, потім з вами боряться і потім ви перемагаєте", - сказав він.

Онлайн-брифінг міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби про актуальні питання зовнішньої політики України

Posted by Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine on Friday, August 13, 2021

Міністр закордонних справ України повідомив, що Росія пройшла перші дві стадії і перебуває на третій.

"І четверта стадія буде. Це буде стадія української перемоги та деокупація Криму", - зазначив він.

Нагадаємо, Сергій Лавров назвав "шабашем" заплановану зустріч ініційованої Україною Кримської платформи.

Зазначимо, що Кулеба відреагував на наміри Росії розмістити ядерну зброю у Криму.

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