Кулеба ответил Лаврову: возмутительно - это война, которую развязала Россия на Донбассе

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление главы российского МИДа Сергея Лаврова о том, что предложение президента Украины Владимира Зеленского покинуть Донбасс пророссийски настроенным жителям является возмутительным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Кулебы в Twitter.

"Возмутительная война, которую РФ развязала на Донбассе, убив более 14 тысяч человек. Возмутительная экономическая, гуманитарная, экологическая катастрофа, которые она принесла. А Украина - это свободная страна, где люди выбирают президента, партии, телеканал, место жительства. В этом ничего возмутительного нет", - написал он.