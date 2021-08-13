ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кулеба відповів Лаврову: обурливо - це війна, яку розв'язала Росія на Донбасі

Новость на русском →
П'ятниця 13 серпня 2021 18:59
Кулеба відповів Лаврову: обурливо - це війна, яку розв'язала Росія на Донбасі Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на заяву глави російського МЗС Сергія Лаврова про те, що пропозиція президента України Володимира Зеленського покинути Донбас проросійськи налаштованим жителям є обурливою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Кулеби в Twitter.

"Обурлива війна, яку РФ розв'язала на Донбасі, вбивши понад 14 тисяч осіб. Обурлива економічна, гуманітарна, екологічна катастрофа, яку вона принесла. А Україна - це вільна країна, де люди обирають президента, Партії, телеканал, місце проживання. У цьому нічого обурливого немає", - написав він.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський звернувся до жителів окупованої частини Донецької та Луганської областей, які вважають себе росіянами і порадив їм шукати собі місце в РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас Дмитро Кулеба
NEWS
У центрі Києва напали на нардепа Беленюка
У центрі Києва напали на нардепа Беленюка
DAILY
Труба Медведчука: валіза без ручки ціною в десятки мільйонів гривень
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Труба Медведчука: валіза без ручки ціною в десятки мільйонів гривень