Кулеба відповів Лаврову: обурливо - це війна, яку розв'язала Росія на Донбасі
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на заяву глави російського МЗС Сергія Лаврова про те, що пропозиція президента України Володимира Зеленського покинути Донбас проросійськи налаштованим жителям є обурливою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Кулеби в Twitter.
"Обурлива війна, яку РФ розв'язала на Донбасі, вбивши понад 14 тисяч осіб. Обурлива економічна, гуманітарна, екологічна катастрофа, яку вона принесла. А Україна - це вільна країна, де люди обирають президента, Партії, телеканал, місце проживання. У цьому нічого обурливого немає", - написав він.
Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський звернувся до жителів окупованої частини Донецької та Луганської областей, які вважають себе росіянами і порадив їм шукати собі місце в РФ.