Кулеба оцінив ймовірність введення військ НАТО на територію України

"До завершення збройного конфлікту на території України іноземні держави не будуть вводити свої війська на територію нашої країни. Щобільше, ми цього не просимо", - заявив Кулеба.

Міністр підкреслив, що після того, як Україна стане членом Альянсу, українські бригади будуть розміщені в інших країнах НАТО для їх оборони.

НАТО може ввести війська в Україну?

За словами колишнього генерального секретаря НАТО Андерса Расмуссена, якщо Альянс не зможе надати Україні чітких можливостей руху в Північноатлантичний союз, то деякі країни можуть "вжити заходи в індивідуальному порядку".

Саміт у Вільнюсі

З 11 по 12 липня у Вільнюсі, столиці Литви, відбудеться саміт НАТО. Як відзначив міністр Кулеба, Україна очікуватиме чіткого "графіку вступу" країни до Альянсу.

Президент Володимир Зеленський заявив, що наша країна готова вступити до НАТО, у зв'язку з чим він чекає, коли Північноатлантичний союз буде готовий прийняти Україну. Попри усе країни-члени Альянсу висловлюють різні думки щодо членства нашої країни на тлі війни з Росією. Наприклад, Німеччина вважає, що "політика відкритих дверей залишається в силі", але Берлін не готовий говорити про членство України сьогодні.