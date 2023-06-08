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Кулеба оценил вероятность ввода войск НАТО на территорию Украины

Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Страны Североатлантического союза не будут вводить войска на территорию Украины до завершения войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в эфире программы "Завтрак с 1+1".

"До завершения вооруженного конфликта на территории Украины иностранные государства не будут вводить свои войска на территорию нашей страны. Более того, мы этого не просим", - заявил Кулеба.

Министр подчеркнул, что после того, как Украина станет членом Альянса, украинские бригады будут размещены в других странах НАТО для их обороны.

НАТО может ввести войска в Украину?

По словам бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Расмуссена, если Альянс не сможет предоставить Украине четкие возможности движения в Североатлантический союз, то некоторые страны могут "принять меры в индивидуальном порядке".

Саммит в Вильнюсе

С 11 по 12 июля в Вильнюсе, столице Литвы, состоится саммит НАТО. Как отметил министр Кулеба, Украина будет ожидать четкого "графика вступления" страны в Альянс.

Президент Владимир Зеленский заявил, что наша страна готова вступить в НАТО, в связи с чем он ждет, когда Североатлантический союз будет готов принять Украину. Несмотря на все страны-члены Североатлантического союза, высказывают разные мнения касаемо членства нашей страны на фоне войны с Россией. К примеру, Германия считает, что "политика открытых дверей остается в силе", однако Берлин не готов говорить о членстве Украины сегодня.

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