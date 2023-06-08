Кулеба оценил вероятность ввода войск НАТО на территорию Украины

"До завершения вооруженного конфликта на территории Украины иностранные государства не будут вводить свои войска на территорию нашей страны. Более того, мы этого не просим", - заявил Кулеба.

Министр подчеркнул, что после того, как Украина станет членом Альянса, украинские бригады будут размещены в других странах НАТО для их обороны.

НАТО может ввести войска в Украину?

По словам бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Расмуссена, если Альянс не сможет предоставить Украине четкие возможности движения в Североатлантический союз, то некоторые страны могут "принять меры в индивидуальном порядке".

Саммит в Вильнюсе

С 11 по 12 июля в Вильнюсе, столице Литвы, состоится саммит НАТО. Как отметил министр Кулеба, Украина будет ожидать четкого "графика вступления" страны в Альянс.

Президент Владимир Зеленский заявил, что наша страна готова вступить в НАТО, в связи с чем он ждет, когда Североатлантический союз будет готов принять Украину. Несмотря на все страны-члены Североатлантического союза, высказывают разные мнения касаемо членства нашей страны на фоне войны с Россией. К примеру, Германия считает, что "политика открытых дверей остается в силе", однако Берлин не готов говорить о членстве Украины сегодня.