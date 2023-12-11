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Кулеба оцінив наслідки, якщо рішення про початок переговорів щодо вступу України до ЄС відкладуть

Україна, Понеділок 11 грудня 2023 13:45
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Кулеба оцінив наслідки, якщо рішення про початок переговорів щодо вступу України до ЄС відкладуть Фото: голова МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Якщо рішення про початок переговорів про вступ України до ЄС відкладуть, то це передусім стане ударом по самому блоку. Але зрештою рано чи пізно воно все одно буде ухвалено.

Таку думку висловив глава МЗС України Дмитро Кулеба, пише РБК-Україна з посиланням на його спілкування з ЗМІ за підсумками засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС.

"З цікавого було обговорення наслідків, якщо це рішення не буде ухвалене. І самі члени ЄС у своїх виступах підкреслювали, що це рішення треба ухвалити не заради України, а заради самого Європейського союзу і його безпеки і його процвітання. І якщо таке рішення не буде ухвалене – це буде удар по ЄС", - сказав він.

За словами міністра, Україна погоджується з цими оцінками і продовжує працювати на всіх рівнях з усіма причетними для того, щоб забезпечити консенсус щодо цього.

"У будь якому разі це рішення все одно відбудеться. Якщо хтось хоче, щоб воно выдбулось не цього тижня, а через декілька тижнів, чи через декілька місяців, то це погано, але це рішення все одно буде. Тому що не можна зупинити хід історії. А історія рухається дуже просто - Україна буде членом ЄС. Це тільки питання часу та ціни. І наша з вами задача зробити ціну як найменшою, а час найкоротшим", - зазначив голова МЗС.

Саміт лідерів ЄС

14-15 грудня відбудеться саміт лідерів Європейського Союзу. Там європейські лідери мають визначитися щодо перспектив інтеграції України, Молдови та Грузії до ЄС.

Зокрема, за даними кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка, Угорщина блокуватиме питання про початок переговорів України про вступ. Крім того, як пише Euractiv, початок переговорів про вступ України до ЄС можуть відкласти до березня 2024 року саме через позицію Угорщини.

Нагадаємо, для таких глобальних рішень, як, наприклад, початок переговорів про вступ України до ЄС, потрібно саме одноголосне "за" всіх країн-членів блоку. У зв'язку з цим дипломати ЄС зараз шукають варіанти, як обійти вето Будапешта по Києву на саміті. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

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