Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оценил риски снятия санкций с России. Он рассказал, что ослабление санкций летом в Европейском союзе в зоне контролируемого риска.

Об этом Кулеба заявил в интервью РБК-Украина.

Как он рассказал, россияне в этот раз зашли издалека и во время пандемии начали раскачивать тему, что нужно снимать санкции "в гуманитарных целях", для совместной борьбы с вирусом. Однако, эту историю Украина вместе с партнерами погасила.

"Сейчас такого нарратива нет. Они еще что-то будут пытаться делать, но уже сформирована позиция, что пандемия - это не повод для снятия санкций, введенных в ответ на нарушение международного права", - заявил он.

Кулеба добавил, что ослабление санкций летом в Европейском союзе в зоне контролируемого риска.

"Конечно, с осени опять начнутся стенания и дискуссии. Но мы эту ситуацию наблюдаем с 2014 года, когда перед каждым полугодовым продлением санкций возникает вопрос: стоит ли их продлевать, эффективны они, или нет. Это тоже уже очень затяжная борьба, в которую все втянулись", - отметил он.

Ранее Россия инициировала проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Декларация солидарности Объединенных Наций перед вызовами, созданными коронавирусом (COVID-19)", которая предусматривает запуск процесса отмены международных санкций. Глава МИД Украины сообщил, что Украина заблокировала попытку России отменить санкции

Напомним, США пообещали продолжать санкции против Российской Федерации за оккупацию Крыма. Вашингтон не признает и не собирается признавать российскую аннексию Крыма.