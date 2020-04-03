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Украина в Генассамблее ООН заблокировала попытку России отменить санкции, - Кулеба

Новости » Политика     03.04.2020 - 01:05
Украина в Генассамблее ООН заблокировала попытку России отменить санкции, - Кулеба
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Россия пытается добиться отмены санкций на фоне борьбы с коронавирусом

Украина первой из государств-членов ООН прервала процедуру умолчания относительно инициированного Россией проекта резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Декларация солидарности Объединенных Наций перед вызовами, созданными коронавирусом 2019 (COVID-19)", которая предусматривает запуск процесса отмены международных санкций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Facebook.

Глава украинской дипломатии подчеркнул, что ничто не мешает сотрудничеству государств для борьбы с коронавирусом и преодоления его последствий.

"На этом фоне попытки злоупотреблять гуманитарными целями, чтобы подложить мину под международные санкции, примененные в ответ на грубые нарушения международного права, в том числе под санкции за российскую агрессию против Украины, является очевидной манипуляцией России", - отметил Кулеба.

Он добавил, что Украина поддерживает каждое международное усилие, направленное на борьбу с коронавирусом.

"В частности, мы поддержим другую резолюцию ГА ООН на эту тему, которая не содержит манипуляций, и пользуется поддержкой абсолютного большинства государств-членов ООН. Итак, процедура умолчания прервана. Российская резолюция не будет принята. Мы и в дальнейшем будем блокировать усилия России разрушить санкционный режим", - подчеркнул министр.

Украина в Генассамблее ООН заблокировала попытку России отменить санкции, - Кулеба

Ранее Кулеба заявлял, что санкции против Российской Федерации привязаны к агрессии против Украины и в Европейском союзе это понимают.

Напомним, председатель комитета Верховной рады по внешней политике Александр Мережко заявлял, что на фоне экономического кризиса, в том числе из-за пандемиию коронавирус, в Российской Федерации нет другого выхода, как пытаться отменить санкции.

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