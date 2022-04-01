Кулеба відреагував на обстріл в Бєлгороді: "не можу ні підтвердити, ні заперечити причетність"
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що не може підтвердити або спростувати ймовірну причетність України до удару по паливному складу в російському місті Бєлгород.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на reuters.
За його словами, він не володіє всією військовою інформацією.
"Я не можу ні підтвердити, ні відкинути твердження, що Україна була причетна до цього лише тому, що я не володію всією військовою інформацією", - сказав Кулеба.
Він також зазначив, що Україна чекає офіційної відповіді Росії на пропозиції Києва, викладені на мирних переговорах у Туреччині.
Окрім того, він заявив, що іноземні держави не підштовхують Україну до компромісу в переговорах.
Раніше ми повідомляли, що в російському Бєлгороді лунають гучні вибухи.
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