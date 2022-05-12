UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кулеба об отправке краденого украинского зерна в Сирию: Россия стала тройным преступником

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Россия доводит свою преступную сущность страны-мародера тем, что она вывозит украденное в Украине зерно в Сирию. Такие действия не останутся без внимания цивилизованных стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Украины Дмитрия Кулебу.

"Россия является тройным преступником: разбомбила Сирию, оккупировала часть Украины, а теперь продает украденное украинское зерно в Сирию. Хочу напомнить участникам этой сделки: каждый причастный к продаже, транспортировке или покупке украденного зерна является соучастником преступления. Ваши действия будут иметь адекватные международно-правовые последствия", - подчеркнул Кулеба.

По его словам, украинские дипломаты предупредили другие страны, что партии зерна, которые продает РФ, могут частично или полностью содержать украденное зерно, добытое в результате мародерских действий российских оккупантов.

Также он добавил, что с начала войны Россия украла не менее 500 тысяч тонн зерна на сумму свыше 100 миллиона долларов США.

Ранее мы сообщали, что российские захватчики продолжают похищать урожаи у фермеров Херсонской области. В Министерстве иностранных дел заявили, что это может спровоцировать продовольственный кризис в мире.

Также мы писали, что российские судна, транспортирующие украинское зерно в Сирию, попали на спутниковые снимки. Для этой задачи Россия использует три корабля, один из них балкер "Матрос Позынич".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СирияМародерствоВойна России против Украины