Кулеба про відправку краденого українського зерна в Сирію: Росія стала потрійним злочинцем

"Росія є потрійним злочинцем: розбомбила Сирію, окупувала частину України, а тепер продає вкрадене українське зерно у Сирію. Хочу нагадати учасникам цієї угоди: кожен, хто причетний до продажу, транспортування чи купівлі вкраденого зерна, є співучасником злочину. Ваші дії матимуть адекватні міжнародно-правові наслідки", - наголосив Кулеба.

За його словами, українські дипломати попередили інші країни, що партії зерна, які продає РФ, можуть частково або повністю мати вкрадене зерно, здобуте внаслідок мародерських дій російських окупантів.

Також він додав, що з початку війни Росія вкрала щонайменше 500 тисяч тонн зерна на суму понад 100 мільйонів доларів США.