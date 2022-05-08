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Кулеба об отобранном флаге Украины в Берлине: Нападение на каждого, кто ныне защищает Европу

Фото: Украинский флаг в Берлине (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на инцидент с отобранным флагом Украины в Берлине во время мероприятий ко Дню победы в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter дипломата.

Глава МИД считает, что руководство немецкой столицы ошиблось с идеей запрета украинской символики 8-9 мая. Действия же берлинской полиции министр назвал атакой на всех защитников Украины.

"Нельзя ставить символы Украины и РФ на одну ступень. А отобрать украинский флаг у участников мирного митинга – это нападение на каждого, кто с этим флагом в руках защищает Европу и Германию от российской агрессии", – написал Кулеба.

8 мая полиция Берлина отняла гигантское украинское знамя у советского мемориала. На флаге митингующих была надпись "Они – это мы".

Напомним, что немецкая делегация посетила Одессу с рабочим визитом.

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МИД УкраиныУкраинаГерманияБерлинДмитрий Кулеба