Кулеба об отобранном флаге Украины в Берлине: Нападение на каждого, кто ныне защищает Европу

Глава МИД считает, что руководство немецкой столицы ошиблось с идеей запрета украинской символики 8-9 мая. Действия же берлинской полиции министр назвал атакой на всех защитников Украины.

"Нельзя ставить символы Украины и РФ на одну ступень. А отобрать украинский флаг у участников мирного митинга – это нападение на каждого, кто с этим флагом в руках защищает Европу и Германию от российской агрессии", – написал Кулеба.

8 мая полиция Берлина отняла гигантское украинское знамя у советского мемориала. На флаге митингующих была надпись "Они – это мы".