Кулеба про відібраний прапор України в Берліні: Напад на кожного, хто нині захищає Європу

Очільник МЗС вважає, що керівництво німецької столиці помилилося з ідеєю заборони української символіки 8-9 травня. Натомість дії берлінської поліції міністр назвав атакою на всіх захисників України.

"Не можна ставити символи України та РФ на один щабель. А відібрати український прапор в учасників мирного мітингу – це напад на кожного, хто з цим прапором в руках нині захищає Європу та Німеччину від російської агресії", – написав Кулеба.

8 травня поліція Берліна відібрала гігантський український стяг біля радянського меморіалу. На прапорі мітингувальників був напис "Вони – це ми".