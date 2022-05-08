Кулеба про відібраний прапор України в Берліні: Напад на кожного, хто нині захищає Європу

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на інцидент із відібраним прапором України в Берліні під час заходів до Дня перемоги в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter дипломата .

Очільник МЗС вважає, що керівництво німецької столиці помилилося з ідеєю заборони української символіки 8-9 травня. Натомість дії берлінської поліції міністр назвав атакою на всіх захисників України.

"Не можна ставити символи України та РФ на один щабель. А відібрати український прапор в учасників мирного мітингу – це напад на кожного, хто з цим прапором в руках нині захищає Європу та Німеччину від російської агресії", – написав Кулеба.

Берлін зробив помилку, заборонивши українську символіку. Не можна ставити символи України та РФ на один щабель. А відібрати український прапор в учасників мирного мітингу — це напад на кожного, хто з цим прапором в руках нині захищає Європу та Німеччину від російської агресії. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 8, 2022

8 травня поліція Берліна відібрала гігантський український стяг біля радянського меморіалу. На прапорі мітингувальників був напис "Вони – це ми".