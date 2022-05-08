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Кулеба про відібраний прапор України в Берліні: Напад на кожного, хто нині захищає Європу

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Київ, Неділя 08 травня 2022 20:59
Кулеба про відібраний прапор України в Берліні: Напад на кожного, хто нині захищає Європу Фото: Український прапор у Берліні (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на інцидент із відібраним прапором України в Берліні під час заходів до Дня перемоги в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter дипломата.

Очільник МЗС вважає, що керівництво німецької столиці помилилося з ідеєю заборони української символіки 8-9 травня. Натомість дії берлінської поліції міністр назвав атакою на всіх захисників України.

"Не можна ставити символи України та РФ на один щабель. А відібрати український прапор в учасників мирного мітингу – це напад на кожного, хто з цим прапором в руках нині захищає Європу та Німеччину від російської агресії", – написав Кулеба.

8 травня поліція Берліна відібрала гігантський український стяг біля радянського меморіалу. На прапорі мітингувальників був напис "Вони – це ми".

Нагадаємо, що німецька делегація відвідала Одесу з робочим візитом.

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