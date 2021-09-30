Кулеба об отношениях Украины с Венгрией: не надо путать грешное с праведным
Глава МИД Украины Дмиро Кулеба прокомментировал отношения с Венгрией. Он призвал "не путать грешное с праведным".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кулебы во время брифинга.
"В отношениях с Венгрией очень важно отделять, как поговорка - не путать грешное с праведным. Газ это - грешное, а защита нацменьшинств, обеспечение прав украинской общины в Венгрии и венгерской в Украине - это праведное", - сказал Кулеба.
Он отметил, что заседание экономической комиссии перенесли на неизвестный срок.
"Но мы готовы двигались вперед по образовательному треку, защите прав нацменьшинств. У нас на этом треке есть серьезные достижения", - подчеркнул министр.
Глава украинской дипломатии заверил, что Киев готов и стремится к полноценно нормальным дружеским отношениям с Венгрией, которые будут учитывать полностью национальные интересы обеих стран.
Как известно, Венгрия подписала контракт на 15 лет с "Газпромом" о поставках 4,5 млрд кубометров газа в обход Украины.
Кулеба назвал этот контракт "ударом", на который Украина"будет отвечать".
Также он убежден, что Венгрия могла заключить контракт с "Газпромом", который бы включал транзит через Украину.