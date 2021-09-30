Кулеба об отношениях Украины с Венгрией: не надо путать грешное с праведным

Глава МИД Украины Дмиро Кулеба прокомментировал отношения с Венгрией. Он призвал "не путать грешное с праведным".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кулебы во время брифинга.

"В отношениях с Венгрией очень важно отделять, как поговорка - не путать грешное с праведным. Газ это - грешное, а защита нацменьшинств, обеспечение прав украинской общины в Венгрии и венгерской в Украине - это праведное", - сказал Кулеба.

Он отметил, что заседание экономической комиссии перенесли на неизвестный срок.

"Но мы готовы двигались вперед по образовательному треку, защите прав нацменьшинств. У нас на этом треке есть серьезные достижения", - подчеркнул министр.

Глава украинской дипломатии заверил, что Киев готов и стремится к полноценно нормальным дружеским отношениям с Венгрией, которые будут учитывать полностью национальные интересы обеих стран.