ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Кулеба об отношениях Украины с Венгрией: не надо путать грешное с праведным

Новина українською →
Четверг 30 сентября 2021 11:43
Кулеба об отношениях Украины с Венгрией: не надо путать грешное с праведным Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Глава МИД Украины Дмиро Кулеба прокомментировал отношения с Венгрией. Он призвал "не путать грешное с праведным".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кулебы во время брифинга.

"В отношениях с Венгрией очень важно отделять, как поговорка - не путать грешное с праведным. Газ это - грешное, а защита нацменьшинств, обеспечение прав украинской общины в Венгрии и венгерской в Украине - это праведное", - сказал Кулеба.

Он отметил, что заседание экономической комиссии перенесли на неизвестный срок.

"Но мы готовы двигались вперед по образовательному треку, защите прав нацменьшинств. У нас на этом треке есть серьезные достижения", - подчеркнул министр.

Глава украинской дипломатии заверил, что Киев готов и стремится к полноценно нормальным дружеским отношениям с Венгрией, которые будут учитывать полностью национальные интересы обеих стран.

Как известно, Венгрия подписала контракт на 15 лет с "Газпромом" о поставках 4,5 млрд кубометров газа в обход Украины.

Кулеба назвал этот контракт "ударом", на который Украина"будет отвечать".

Также он убежден, что Венгрия могла заключить контракт с "Газпромом", который бы включал транзит через Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Венгрия Дмитрий Кулеба
NEWS
"Не тот уже Брюссель". Кулеба признал, что нужно реально оценивать шансы на членство в ЕС
"Не тот уже Брюссель". Кулеба признал, что нужно реально оценивать шансы на членство в ЕС
DAILY
Схватка за Харьков. Кто будет бороться за наследие Кернеса
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Схватка за Харьков. Кто будет бороться за наследие Кернеса