ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Кулеба про відносини України з Угорщиною: не треба плутати грішне з праведним

Новость на русском →
Четвер 30 вересня 2021 11:43
Кулеба про відносини України з Угорщиною: не треба плутати грішне з праведним Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Глава МЗС України Дмиро Кулеба прокоментував відносини з Угорщиною. Він закликав "не плутати грішне з праведним".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кулеби під час брифінгу.

"У відносинах з угорщиною дуже важливо відділяти, як приказка - не плутати грішне з праведним. Газ це - грішне, а захист нацменшин, забезпечення прав української громади в Угорщині і угорської в Україні - це праведне", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що засідання економічної комісії перенесли на невідомий термін.

"Але ми готові рухалися вперед по освітньому треку, захисту прав нацменшин. У нас на цьому треку є серйозні досягнення", - наголосив міністр.

Глава української дипломатії запевнив, що Київ готовий і прагне до повноцінно нормальних дружніх стосунків з Угорщиною, які враховуватимуть повністю національні інтереси обох країн.

Як відомо, Угорщина підписала контракт на 15 років з "Газпромом" про поставки 4,5 млрд кубометрів газу в обхід України.

Кулеба назвав цей контракт "ударом", на який Україна "буде відповідати".

Також він переконаний, що Угорщина могла укласти контракт з "Газпромом", який би включав транзит через Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Угорщина Дмитро Кулеба
NEWS
"Не той вже Брюссель". Кулеба визнав, що треба реально оцінювати шанси на членство в ЄС
"Не той вже Брюссель". Кулеба визнав, що треба реально оцінювати шанси на членство в ЄС
DAILY
Сутичка за Харків. Хто боротиметься за спадщину Кернеса
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сутичка за Харків. Хто боротиметься за спадщину Кернеса