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Кулеба об отношениях Украины с талибами: их нет и быть не может

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Киев, Пятница 27 августа 2021 21:55
Кулеба об отношениях Украины с талибами: их нет и быть не может Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

На сегодняшний день у Украины нет и быть не может отношений с движением "Талибан", поскольку эта организация большинством стран признана террористической. При этом МИД контактирует с талибами через рабочие каналы для решения вопросов с безопасностью украинцев в Афганистане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу.

"Сейчас отношений с талибами нет и быть не может, потому что большинством стран мира эта организация признана террористической. Мы не поддерживаем дипломатических связей с ними, но безусловно ради жизни и безопасности граждан ..., то безусловно есть рабочие каналы, через которые мы с талибами эти вопросы решаем, но это никоим образом не свидетельствует об их международное признание", - сказал Кулеба в эфире телеканала "Украина 24".

Глава МИД отметил, что на данный момент нет четкого понимания, будут ли талибы сами контролировать аэропорт Кабула, или отдадут его, например Турции. Министр напомнил, что "Талибан" обратился к президенту Реджепу Таипу Эрдогану с предложением заняться управлением воздушной гавани.

"Сейчас ответа на этот вопрос нет (будут отношения с талибами - ред.), Но мы его найдем для того, чтобы вывезти всех граждан Украины, которые в этом нуждаться", - добавил Кулеба.

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Талибан Украина Дмитрий Кулеба
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