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Кулеба про відносини України з талібами: їх немає і бути не може

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Київ, П'ятниця 27 серпня 2021 21:55
Кулеба про відносини України з талібами: їх немає і бути не може Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

На сьогодні в України немає і бути не може відносин з рухом "Талібан", оскільки ця організація більшістю країн визнана терористичною. При цьому МЗС контактує з талібами через робочі канали для розв'язання питань з безпекою українців в Афганістані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу.

"Зараз відносин з талібами немає і бути не може, тому що більшістю країн світу ця організація визнана терористичною. Ми не підтримуємо дипломатичних зв'язків з ними, але безумовно заради життя і безпеки громадян ..., то безумовно є робочі канали, через які ми з талібами ці питання вирішуємо, але це жодним чином не свідчить про їх міжнародне визнання ", - сказав Кулеба в ефірі телеканалу "Україна 24".

Глава МЗС зазначив, що на цей момент немає чіткого розуміння, чи будуть таліби самі контролювати аеропорт Кабула, або віддадуть його, наприклад Туреччини. Міністр нагадав, що "Талібан" звернувся до президента Реджепу Таїпа Ердогана з пропозицією зайнятися управлінням повітряної гавані.

"Наразі відповіді на це питання немає (будуть відносини з талібами - ред.), Але ми його знайдемо для того, щоб вивезти всіх громадян України, які в цьому потребу ", - додав міністр.

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Талібан Україна Дмитро Кулеба
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